Agent ontslagen van rechtsvervolging na neerschieten man met hakbijl

‘Verdwenen’ zelfpor­tret Rembrandt na meer dan honderd jaar weer terug op Lange Voorhout

Na meer dan honderd jaar hangt een bijzonder zelfportret van Rembrandt van Rijn weer in Den Haag. Het schilderij was al ruim vijftig jaar niet meer in het openbaar te zien, maar is tot en met januari te bewonderen in museum Escher in Het Paleis.

13:26