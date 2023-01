Agent raakt gewond aan vinger bij schietoefening in Den Haag

Voormalige docent As Soennah moskee vrijgespro­ken: aanbeve­ling vrouwenbe­snij­de­nis zet niet aan tot geweld

Een voormalige docent van de As Soennah moskee in Den Haag is vrijgesproken van opruiiing en aanzetten tot geweld. Hij zei in een online cursus dat vrouwenbesnijdenis aanbevolen is. Eerder werd hij bij de rechtbank wel veroordeeld.

10:35