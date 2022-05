Agent Romke vraagt tijdens dodenherdenking aandacht voor acceptatie LHBTIQ+, ook bij politie

Ook anno 2022 moet er aandacht blijven voor de acceptatie en erkenning van LHBTIQ+ overal ter wereld, op elke plaats in de geschiedenis. Daarom legde Romke Verf, dinsdagavond namens het politienetwerk Roze in Blauw een krant bij het Homomonument in Den Haag en sprak hij de aanwezigen toe.

Betrokkenen van de netwerken Roze in Rood (Brandweer), Roze in Blauw (Politie) en de BOA Taskforce (Handhaving) waren dinsdagavond bij de ceremonie aanwezig bij het Internationale Homomonument aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov in Den Haag. Verf deelde zijn beleving van deze herdenking als politieman. Hij besteedde in zijn speech aandacht aan de rol van de politie in de samenleving, nu en in het verleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lees ook Persoonlijke verhalen en interactieve film: zo herdachten duizenden kinderen de oorlogsslachtoffers

‘Het is heel belangrijk om duidelijk te blijven maken dat je je best moet doen voor de vrijheid om te zijn wie je wil zijn. Het is geen vaststaand feit en daarom is het goed voor elke generatie om opnieuw stil te staan bij het feit dat daar mensen voor gevallen zijn in het verleden’, zo sprak hij.

Quote Wij willen een politie zijn die verbinding zoekt, opkomt voor gelijke rechten, die kwetsbaren in de samenle­ving beschermt Romke Verf, politieagent

Roze in Blauw in de Eenheid Den Haag bestaat nu 25 jaar en is begonnen als een groep collega’s voor collega’s. ‘Zij zochten elkaar op, omdat er toen nog niet zoveel aandacht was binnen de organisatie voor diversiteit als er tegenwoordig is’, blikte Verf terug.

‘Tegenwoordig zijn we er vooral ook om iets toe te voegen aan de operatie van de politie. Wij willen een politie zijn die verbinding zoekt, opkomt voor gelijke rechten, die kwetsbaren in de samenleving beschermt, daar kan ik me als roze politieman in vinden. Waakzaam en dienstbaar, aan de vrijheid bevochten door de mensen die we vandaag herdenken.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.