Agent trekt vuurwapen om boer die weigert afgesproken route te rijden aan te houden

Hulp-boa’s Rijswijk in strijd tegen afvalhuf­ters: ‘Als de proef slaagt, slaan we twee vliegen in één klap’

18:46 Het is een nieuw idee in de aanhoudende strijd tegen afvalhufters: hulp-boa’s die het illegale afval van straat halen en vervolgens scannen op de eigenaren. In Rijswijk wordt bekeken of het kan.