Agent voor de rechter na valse aangifte en meineed

Tramver­keer gestremd na ongeluk met scooterbe­stuur­der op Rijswijks­eplein

26 augustus Het tramverkeer naar Rijswijk is vanmiddag gestremd door een ongeluk op het Rijswijkseplein in Den Haag. De scooterbestuurder kwam door nog onbekende oorzaak tegen een voorbijrijdende tram aan. De bestuurder is in de ambulance onderzocht, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.