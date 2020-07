Agent vrijgesproken van mishandeling bij arrestatie

Een motoragent die verdacht werd van mishandeling en meineed is vandaag vrijgesproken. De man gebruikte volgens het OM bij een arrestatie in Den Haag te veel geweld, maar volgens de rechtbank was hij niet té hardhandig.

De politieagent (37) wilde in 2014 een man aanhouden, nadat die tegen 3.00 uur ‘s nachts een woordenwisseling had met anderen op straat. Hij wilde zich niet identificeren. De arrestatie in het uitgaansgebied van Den Haag verliep echter chaotisch.

Op camerabeelden is te zien dat er over en weer geduwd wordt. De agent spuit dan pepperspray in het gezicht van de man, waarna opnieuw een worsteling ontstaat. Het slachtoffer zou de agent in zijn gezicht hebben geslagen, maar uit de beelden bleek dat niet duidelijk. Wel is te zien dat de motoragent de man bij de keel pakt, tegen een muur duwt, in het gezicht en op zijn lichaam stompt.

Pepperen

Volgens de rechter lijkt het er op de camerabeelden op dat het slachtoffer aan het begin van zijn aanhouding verzet pleegde tegen zijn arrestatie. Dat maakt dat de agent hem bij zijn keel tegen een gevel mocht duwen en ook het ‘pepperen’ was volgens de regels verlopen.

Hoewel niet te zien is of de man de agent in het gezicht slaat, twijfelt de rechtbank niet aan de lezing van verdachte agent. Als hij eerst geslagen werd, mocht hij de arrestant ook in het gezicht stompen, mede ook omdat de agenten de man maar niet onder controle kregen, zelfs niet met behulp van de pepperspray. Daarom oordelen de rechters dat de agent met het gebruikte geweld niet buiten zijn boekje is gegaan.

Bodycam

Daarnaast zou hij ook bewust gelogen hebben in het proces-verbaal. Zo had de agente vastgelegd: ‘Ik riep met luide stem naar hem dat hij was aangehouden, zijn handen moest spreiden, zich om moest draaien en tegen de gevel moest gaan staan’ en ‘Ik riep met luide stem dat hij geen verzet moest plegen en dat hij zich moest omdraaien’. Dat is echter op de beelden van de bodycam niet terug te horen.

De aanhouding verliep echter zo hectisch en er moest zoveel geweld aan te pas komen, dat de agent zich heeft kunnen vergissen toen hij verslag deed in het proces-verbaal. Dat hij bewust de waarheid verdraaide, is volgens de rechters niet vast te stellen.

Gucci

Daarmee zetten ze ook een streep door de 32.500 euro schadevergoeding die de arrestant eiste. 24.000 immateriële schade en ruim 8000 euro voor gebroken kiezen, een armband, bril en Gucci-jas.