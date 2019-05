Agente vraagt ouders van Duindorp om hulp

,,Duindorp, wat is er aan de hand?!'', vraagt ze zich af op Twitter. ,,Vernielingen, mishandelingen, wangedrag van de jeugd en overlast in de wijk. Ouders van Duindorp, wij vragen jullie hulp. Spreek de jeugd aan op wangedrag. Laten we met zijn allen zorgen dat we trots mogen en kunnen zijn op de wijk!‘’ Duindorper Sjef Verheij snapt heel goed waar de agente op doelt. ,,Er loopt te veel volk op straat dat het allemaal geen zak kan schelen. Ze steken dingen in brand en als je er iets van zegt dan word je uitgelachen.‘’ Hij twijfelt eraan of het wel zin heeft om de hulp van ouders in te roepen. ,,Die jeugd laat zich niet zomaar aanspreken. Ik denk dat het meer zin heeft om hier een blik agenten open te trekken. Die jongens mogen wel weten dat het menens is.''

Jammer

Bewoonster Riet vindt het jammer dat de agente Twitter als medium kiest om haar boodschap uit te dragen. ,,De mensen in Den Haag hebben al een bepaald beeld van Duindorp en dat wordt hier alleen maar mee bevestigd. Als je de ouders wilt aanspreken, dan kun je dat beter op straat doen in plaats van zo open en bloot op internet.‘’



Maar ook zij ontkent niet dat het de laatste tijd erg onrustig is in de wijk. ,,Dat is wel vaker zo als het weer beter weer wordt, maar het is nu wel héél vaak hommeles. Ik ben soms blij als het regent 's avonds, dan is het in elk geval een stuk rustiger op straat.‘’



