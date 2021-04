Agente vreesde zes maanden lang voor hiv na arrestatie van man: ‘Even stond de tijd stil’

Dat politiewerk niet zonder risico’s is, blijkt uit een verhaal dat een politieagente vandaag deelde op de facebookpagina van politie Leidschendam-Voorburg. Een half jaar lang leefde ze met de wetenschap dat ze mogelijk hiv of hepatitis B of C zou hebben opgelopen bij de arrestatie van een winkeldief.

Op 5 mei vorig jaar moest de agente samen met een collega naar de Rozenboomlaan in Voorburg. Een man zou daar met een tas zijn weggerend uit de Albert Heijn. Toen de politie aankwam, wezen omstanders naar de verdachte. ,,Ik wist het! Deze boef gingen wij vangen!’’, schrijft de agente in haar verhaal.

Aan de ogen van de man kon ze gelijk zien dat hij onder invloed was van drugs. Ze deden een poging hem aan te houden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. ,,De verdachte sloeg en schopte om zich heen. Hij raakte mijn collega en mij meerdere keren. De verdachte was door het drugsgebruik oersterk.”

Ze gebruikten pepperspray en wisten de winkeldief uiteindelijk naar de grond te krijgen. ,,De verdachte spuugde bloed, en het bloed uit zijn mond kwam in mijn gezicht. Ineens zag ik dat mijn rechterhand onder het bloed zat. Ik zag dat ik letsel had aan mijn rechterhand.”

Door de moeizame aanhouding kwam de hand met verwondingen in het zweet en bloed van de man terecht. ,,Ik dacht nog: ‘Als de verdachte maar geen ziektes heeft’.”

Mogelijk besmet

Op het bureau bleek haar angst bewaarheid te worden. ,,Mijn collega en ik werden door onze leidinggevende geroepen. Zij zei tegen mij: ‘De verdachte is hiv positief. Je bent mogelijk besmet. Je moet naar het ziekenhuis.’ Even stond de tijd stil.” Naast hiv bleek hij ook hepatitis B en C te hebben.

,,Ik moest direct naar het ziekenhuis waar bloed werd afgenomen en waar ik verschillende prikken kreeg. Daarbij kreeg ik een kuur die het hiv-virus kon remmen maar niet tegen kon gaan.”

Een half jaar lang stond de agente onder behandeling bij interne geneeskunde. Ze moest soms wekelijks naar het ziekenhuis om bloed te laten prikken. Dat niet alleen: ook had ze bijwerkingen van de kuur die ze kreeg. ,,Hoofdpijn, misselijkheid, duizelig.”

Zes maanden lang zat ze in onwetendheid: had ze hiv of niet? ,,Een aanslag op mijn werk als politieagente maar nog meer op mijn privéleven.” Toen kwam na een half jaar het verlossende woord: ze was niet besmet. ,,Aan een onzekere periode is een einde gekomen. Ik was opgelucht en blij.”

De agente kan op veel steun rekenen vandaag, na het doen van haar verhaal. ,,Ben er even stil van... Respect voor wat jullie doen en het mooiste van deze heftige periode is: het goede nieuws!”, reageert iemand. Een ander: ,,Wat ontzettend fijn dat je gezond bent. Respect en zet hem op!”

