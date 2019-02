Agenten blokkeren toegang gebouw VNO-NCW

Video Alad­din-trai­ler laat Marwan Kenzari als Jafar zien en Will Smith als Geest

10:14 In een nieuwe trailer voor Disneyfilm Aladdin is de Nederlandse acteur Marwan Kenzari voor het eerst te zien als Jafar. De clip laat ook de eerste beelden zien van Will Smith in zijn rol als de Genie, in Nederland ook bekend als de Geest.