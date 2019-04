Als agent DH01 iets over had mogen doen op de dag van de fataal verlopen arrestatie van Mitch Henriquez, dan had hij een dag vrij genomen. Zijn handelen trekt hij, net als agent DH02, niet in twijfel. Dat bleek vandaag bij het hoger beroep .

Beide agenten benadrukten vandaag dat ze in hun ogen op die 27ste juni 2015 in het Haagse Zuiderpark niets verkeerds hebben gedaan. Ze ondernamen actie zoals ze getraind waren. ,,In extreem moeilijke omstandigheden’’, aldus agent DH02.,,We hebben naar eer en geweten gehandeld’’, stelde DH01. Om hieraan toe te voegen dat, als hij de tijd kon terugdraaien, het enige wat hij anders zou doen, een vrije dag opnemen zou zijn geweest.

De agenten namen vandaag weer plaats in de extra beveiligde zittingszaal op Schiphol. Nog altijd alleen aangeduid als agent DH01 en DH02. Onzichtbaar voor de familie van Mitch Henriquez. Hun stemmen vervormd, zoals ook het geval was toen in eerste instantie de rechtbank zich over de zaak boog. Die rechters veroordeelden de twee agenten voor mishandeling met de dood tot gevolg. Ze kregen een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De agenten gingen in beroep. Ze willen vrijspraak.

Volledig scherm Archiefbeeld ter illustratie: Advocaat Richard Korver komt met de nabestaanden (links de zus en moeder) van Mitch Henriquez, aan bij het Justitieel Complex Schiphol © ANP ,,Die meneer was zo sterk’’, zei DH02 vandaag. ,,Ik heb best wat jaartjes aan judo gedaan, maar ik kreeg hem maar niet naar de grond.’’ DH01 gelooft niet dat Mitch Henriquez zich mogelijk uit doodsnood zo verzette. Net zo min als DH02. ,,Op het moment dat iemand zeer bewust zijn armen wegtrekt, dan gaat het in mijn beleving wel goed met hem. Hij was echt bezig onder zijn aanhouding uit te komen.’’

Het Openbaar Ministerie legde de twee agenten het vuur na aan de schenen. Ook de rechters vroegen door. Hadden de agenten van elkaar gezien wat ze deden? Wie had de leiding? Had de ambulance niet eerder gebeld moeten worden? Eerder oordeelde de politie ook al dat het optreden te hard, te veel tegelijkertijd en ongecoördineerd was.

DH01 reageerde nukkig, soms emotioneel. ,,We treden niet op om iemand om het leven te brengen. We zijn geen racisten. We zijn agenten.’’ DH02: ,,Hij kreeg zelfs van zijn familie te horen: ‘Mitch werk nou mee’. Maar hij bleef doorgaan. Moeten wij hem dan maar laten weglopen?’’

Quote We hebben vaker arrestan­ten die er zo aan toe zijn en die drie minuten later in de cel om een kop koffie vragen.

Volgens DH02 was de aanhouding een voortdurende strijd. ,,Anders dan op de beelden lijkt.’’ Hij belandt met de aanklager in een woordenwisseling als deze blijft vragen of de agent wel doorhad dat, terwijl hij Mitch pepperspray in het gezicht smeerde, andere agenten hem met een wapenstok op zijn benen sloegen en DH01 hem in een wurgklem hield. ,,Dat hebben ze op Youtube gezien’’, zegt DH02. ,,En er zijn negen getuigen geweest die het ook hebben gezien’’, houdt de aanklager hem hardnekkig voor. ,,En toch heb ik het niet gezien’’, zegt DH01.

Volgens hem was de aanhouding niet opmerkelijk. Zelfs niet toen de Arubaan bewusteloos in de ME-bus werd gehesen. ,,We hebben vaker arrestanten die er zo aan toe zijn en die drie minuten later in de cel om een kop koffie vragen.’’

Na de dood van Mitch Henriquez zijn bij de politie veranderingen doorgevoerd. Er is een nieuwe trainingsmethode die, als meerdere agenten bij een aanhouding zijn betrokken, een van hen het overzicht geeft. De nekklem wordt anders getraind. Ook zijn officieel het aantal trainingsuren uitgebreid.

Woensdag komt de familie van Mitch in het hoger beroep aan bod.