Agenten gaan tijdens emotionele loop 'door het vuur voor elkaar'

Hilgeman sportte vroeger 'nagenoeg niet' en vond hardlopen zelfs 'een 'domme sport'. Bovendien had hij er na het overlijden van zijn vrouw in 2003, naast zijn werk en de zorg voor hun twee kinderen, geen tijd voor. ,,Tegenwoordig is hardlopen een ernstige verslaving van me. Ik loop wekelijks wel zo'n veertig tot zestig kilometer'', legt de loper van het Haagse politieteam uit.

De omslag kwam in 2007, toen bleek dat hij zijn hoofd goed leeg kon maken tijdens het lopen. Hilgeman kreeg een nieuwe relatie en een andere baan en zette naar eigen zeggen een knop om, om opnieuw te beginnen. Maar het verdriet bleef en dus begon hij met hardlopen om zijn hoofd leeg te maken.

,,En dat ging hartstikke goed.'' Zo goed zelfs, dat hij in 2013 besloot om ter nagedachtenis aan zijn vrouw, die toen tien jaar geleden overleed, mee te doen aan de RopaRun. Die stichting was in de tijd dat zijn vrouw ziek was een steun voor het hele gezin. ,,Zo mochten we op vakantie, om als gezin nog wat tijd samen te hebben. Ook kreeg mijn vrouw een haarstukje van de stichting.'' Met zijn deelname aan de RopaRun voelt het voor Hilgeman alsof hij iets terug doet. Sinds drie jaar doet hij dit als onderdeel van het Haagse politieteam.

Door het vuur

De captain van dit team, Mark van Driessel (44) uit Gouda, legt uit hoe de groep zich voorbereidt op de ruim vijfhonderd kilometer lange estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Vorig jaar begon het team van lopers, fietsers en chauffeurs met voorbereiden en gisteren was de tweede gezamenlijke training. ,,We pakken steeds een gedeelte van de route die we van 19 tot en met 21 mei ook lopen. Gisteren was dit een traject van vijftig kilometer tussen Numansdorp en Rotterdam. Zo raken we aan het traject gewend, maar doen we ook een stuk teambuilding.''

En die teambuilding is ontzettend belangrijk, zo benadrukt ook Hilgeman. ,,Samen sleep je elkaar door de zware tocht heen. Je gaat door het vuur voor elkaar, dus het team moet goed zijn.'' Vooral het derde en vierde deel van de estafette zijn zwaar volgens hem. Daarna volgt het traject waar de lopers bij Barendrecht richting de Daniël den Hoed kliniek gaan. ,,Als je daar wordt toegejuicht door de zieke mensen die in de kliniek behandeld worden, dan valt alle moeheid al van je af, waarna je met een euforisch gevoel doorloopt naar de finish. Dan weet je écht waar je het voor doet.''

Volledig scherm Een deel van het Haagse politieteam. © Mark van Driessel

Politieberen