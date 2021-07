Agenten handelen razendsnel bij babyreanimatie: ‘Het werk is zoveel meer dan alleen maar bonnen schrijven’

Nathy (6) die verdronk in Trekvliet stond al anderhalf jaar op wachtlijst voor zwemles

23 juli Het jongetje Nathy (6 jaar), dat deze week verdronk in de Trekvliet vlakbij de molen en de brug in Laak, stond volgens zijn moeder al anderhalf jaar op de wachtlijst voor zwemles. ,,Hij kwam maar niet aan de beurt”, vertelt ze verslagen op de oever, waar haar enige kind in het diepe water viel en verdronk.