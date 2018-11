‘Agenten in gevaar na opheffen anonimiteit’

De agenten, afgeschermd in de rechtszaal, met vervormde stemmen en aangeduid als DH01 en DH02, hebben volgens advocaat Caroline de Sitter heel lang getwijfeld of ze in hoger beroep moesten gaan tegen het vonnis. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de twee agenten eind vorig jaar tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. ,,De behoefte om deze zaak achter zich te laten is heel groot. Maar omdat hij naar eer en geweten heeft gehandeld, kan hij zich niet met het vonnis verenigen”, aldus De Sitter over haar cliënt.

Rol

De advocaten van de twee agenten die terechtstaan voor de fatale arrestatie van Mitch Henriquez juni 2015, willen dat de familie van de Arubaan een minder grote rol krijgt in het hoger beroep van de strafzaak. Tijdens de rechtszaak vorig jaar was er veel aandacht en tijd voor de familie en hun advocaten. ,,De eerste aanleg werd overheerst door verzoeken, wensen en nieuwe stukken van de kant van de nabestaanden”, zei advocaat Thijs Kelder namens de twee agenten vandaag. De verdediging had zich volgens hem ,,bewust terughoudend” opgesteld vanwege de gevoeligheid van de zaak. ,,Dat is achteraf gezien een verkeerde keuze geweest, de verdediging is daardoor geschaad.”



Het pleidooi van de advocaten moest vorig jaar zelfs diverse keren onderbroken worden ,,omdat de advocaat van de nabestaanden berichten en documenten stuurde naar de voorzitter dan de rechtbank”. Kelder heeft dat naar eigen zeggen nog nooit meegemaakt. ,,In hoger beroep moet dat echt anders.”



Het hof beslist begin volgende maand over de onderzoekswensen die vandaag tijdens de zogeheten regiezitting worden gedaan.

Schuldig

De agenten werden eind vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. De agenten menen dat zij vrijgesproken hadden moeten worden en gingen daarom in hoger beroep. Het OM noemde de agenten wel schuldig, maar vond dat er geen straf opgelegd moest worden. Justitie ging niet in beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag.