Agenten in zaak-Henriquez voelen zich ‘kapotgemaakt’

De agenten waren eind 2017 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Ze waren daartegen in beroep gegaan. ,,Ik snap dat dat voor de nabestaanden heel zwaar was, maar ik kon me daar niet bij neerleggen. De rechtbank hield mij verantwoordelijk voor de dood van de heer Henriquez. Me daarbij neerleggen was geen optie”, aldus DH02.

Beide agenten werden na de fatale arrestatie van Mitch Henriquez, juni 2015, ernstig bedreigd. Ze hebben moeten onderduiken en zaten gedurende het hele proces afgeschermd en anoniem in de rechtszaal. Hun stemmen werden ook vervormd.

,,Deze nachtmerrie duurt nu al vier jaar”, zei DH01. In tranen zei hij de pijn en het verdriet van de nabestaanden te voelen. ,,Kon ik ze maar overtuigen dat ik echt alleen mijn werk heb gedaan.”

Beide agenten blijven erbij dat ze niets fout hebben gedaan. Advocaat Richard Korver zei namens de nabestaanden van Henriquez dat het voor hen niet te begrijpen is dat de agenten dat zeggen. ,,Hoe kunnen ze bijvoorbeeld spreken over ‘een tikje in het gezicht’? De kaak en neus van Henriquez waren gebroken en hij had een enorme bult op zijn hoofd.’’

Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een beroepsverbod van twee jaar. Het gerechtshof doet half juni uitspraak.

Fatale arrestatie

Henriquez overleed de dag na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival in juni 2015. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij op zijn kruis. Er waren vijf agenten - met pepperspray en wapenstok - nodig om de grote en sterke man in bedwang te krijgen. Twee van hen zijn strafrechtelijk vervolgd, de rechtbank veroordeelde ze eind 2017 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De agenten gingen daartegen in beroep.

De dood van Henriquez zorgde destijds voor dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk. De bij de arrestatie betrokken agenten werden ernstig bedreigd. Zij moesten zelfs onderduiken. Mede daarom zitten ze volledig afgeschermd in de rechtbank en worden hun stemmen vervormd.

Het gerechtshof Den Haag - voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol - doet op 19 juni uitspraak.