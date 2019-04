Agenten in zaak Mitch Henriquez horen vandaag de strafeis in hoger beroep

Henriquez overleed eind juni 2015, een dag nadat hij was aangehouden op het muziekfestival Parkpop in Den Haag. Hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had en zou daarbij op zijn kruis hebben gewezen. Vijf agenten, met wapenstok en pepperspray, probeerden de grote en sterke 42-jarige Henriquez in bedwang te krijgen bij zijn arrestatie.



De rechtbank veroordeelde twee agenten eerder voor mishandeling van Mitch Henriquez met de dood tot gevolg. Ze kregen een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De agenten gingen in beroep. Ze willen vrijspraak.