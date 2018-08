Agenten moeten bij surveillance goed kijken: 'Auto met dode reiger op dak'

Alle hens aan dek op scholen: 'Er staat veel druk op leraren'

8:44 Wie staat vandaag voor klas 1A of 3B? Directeuren van sommige scholen in Den Haag hadden tot het begin van dit nieuwe schooljaar geen idee waar ze een leraar vandaan moesten halen. Voor nu is het probleem opgelost door de adjunct voor de klas te zetten, maar de vraag is hoe deze scholen het de rest van het jaar redden.