Agenten speuren naar afwijkend gedrag

Ze worden getraind om mensen te spotten die zich anders gedragen dan gewone voorbijgangers of toeristen. De agenten die rond de Hofvijver staan geposteerd worden continu aangesproken door mensen die de terroristische aanslag in Straatsburg nog vers in hun geheugen hebben.



Het gaat om agenten van de dienst beveiligen en bewaken, die doorgaans politici en leden van het koningshuis escorteren en gebouwen zoals ambassades bewaken. Ze leren vandaag om ‘afwijkend gedrag’ te herkennen en daarbij alleen naar het gedrag van de persoon te kijken en niet naar geslacht, kleding of huidskleur.



