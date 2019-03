Agenten vervolgd voor meineed en onwettelijk gebruik politiehond

De verdachte zou vorig jaar januari gezien zijn met een vuurwapen in een café aan het Paul Krugerplein in Den Haag. Bij zijn aanhouding ging het echter mis. Hij zou niet geluisterd hebben naar de agenten, die hem sommeerden zijn handen te laten zien.

Hij zou een hand in een jaszak en bij een tasje hebben gehad. Daarop werd een politiehond op de man afgestuurd die hem in zijn been beet. Dat is althans de lezing die in het proces-verbaal van de politie te vinden is.

De camerabeelden, onder meer van de bodycams van de agenten, lieten daarentegen een ander verhaal zien. Het slachtoffer liet zijn handen uiteindelijk wél zien. Toch ontstond een worsteling en werd de hond losgelaten. Eenmaal op het bureau zou een van de politieagenten op de binnenplaats van politiebureau de Heemstraat zijn voet nog eens op de bijtwond hebben gedrukt, nadat de tierende verdachte de agenten uitschold en bedreigde. Daar werd in het proces-verbaal niet over gerept, maar kwam naar buiten uit een verklaring van een andere agent, negen maanden later. Volgens de advocaat van het slachtoffer heeft de man nog altijd last van de bijtwond.

Vandaag was er een regiezitting in de zaak waarin drie agenten zich moeten verantwoorden. Hen wordt valsheid in geschrifte en meineed ten laste gelegd. Een van hen wordt ook verweten de hond nodeloos op de man te hebben afgestuurd. Een andere agent wordt verdacht van de mishandeling op de binnenplaats van het bureau.

Verschil

Volgens de advocaten van het trio zit er inderdaad verschil tussen het opgemaakte proces-verbaal en de beschikbare beelden. Dat zou vooral komen doordat er tijdens de debriefing veel over was gesproken en ook in de wandelgangen van het politiebureau. Daardoor zouden de echte herinneringen en vermeende verhalen door elkaar zijn geraakt en dat mondde uit in het onjuiste proces-verbaal. Zo zou bijvoorbeeld een van de agenten beschreven hebben waar de handen van de verdachte waren, terwijl uit camerabeelden bleek dat hij die niet had kunnen zien.

Betrouwbaarheid

De rechter beschreef vandaag waarom hij de zaak van belang vond: ,,Het gaat hier om de betrouwbaarheid van politieverklaringen en de integriteit van de politie. Het draait om het beeld van de politie als geheel.”

De advocaten stelden daartegenover dat het nooit de bedoeling was van de agenten om bewust een valse verklaring op te tekenen. ,,Hij kan zich niet indenken waarom hij dat zou doen”, aldus een van de advocaten. ,,Hij wilde nooit de integriteit schenden. Zijn vader zat ook bij de politie en hij heeft bovendien tegen anderen gezegd dat ze hun bodycam aan moesten zetten.”