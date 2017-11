'Agenten wisten direct dat Henriquez dood was'

Bij aanvang van de derde dag in de rechtbank roept advocaat Korver, die de nabestaanden bijstaat, op om een nieuw onderzoek te starten. Volgens hem wisten de agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez al dat hij (klinisch) was overleden. Toch werd nog niet begonnen met hulpverlening zoals reanimatie, werd hij in een politiebus getild, naar het bureau gebracht en daar is pas begonnen met de hulpverlening.



Korver baseert deze stelling op de uitkomsten van een team van gespecialiseerde liplezers en gedragsdeskundigen. Die hadden gekeken naar nieuwe videobeelden van de arrestatie, die gisteren in de rechtszaal werden getoond. In het rapport van de specialisten staat wat de agenten letterlijk hebben gezegd: ,,Volgens mij dood", ,,Hij reageert niet eens'', en ,,Klaar'' (met bijpassende handbeweging). Volgens de rechtbank blijkt uit de houding van de agenten echter niet dat ze door hadden dat er sprake was van een bedreigende, medische situatie.



Doodsoorzaak

Gisteren bleek op de tweede dag dat Mitch Henriquez niet overleden is door de nekklem, maar door 'acute stress'. Dat is de algemene conclusie van vier deskundigen, pathologen en forensisch artsen, die de dood van de Arubaan hebben onderzocht. Aanvankelijk werd geconcludeerd dat Henriquez overleed als gevolg van de omstreden nekklem die een van de agenten op hem had toegepast. Dat het zuurstofgebrek - veroorzaakt door die nekklem - heeft bijgedragen aan het overlijden, wordt niet uitgesloten. De deskundigen zijn het niet op alle punten met elkaar eens, maar ze melden allen dat het overlijden komt door een acuut stress-syndroom.



Strafzaak



Liefst tien dagen zijn uitgetrokken voor de uiterst gevoelige rechtszaak over de dood van Arubaan Mitch Henriquez, de man die eind juni 2015 na een festival in Den Haag zó hardhandig werd gearresteerd door vijf agenten, dat hij een dag later overleed. En dat allemaal omdat hij 'voor de grap' tegen de agenten had geroepen dat hij een wapen had.



Over die grap werd maandag op de eerste dag in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol eindelijk meer duidelijk. De meeste getuigen en betrokken agenten hadden wel door dat het om een grap ging. De stevig gebouwde 42-jarige dronken Arubaan ging echter lang door, zo bleek uit de verklaringen van de twee agenten die voor zijn dood worden vervolgd. Hij zou telkens 'ik heb een wapen, een kaliber 52' hebben geroepen.