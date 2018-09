Agentenprotest zorgt voor 'gevaar' rondom Binnenhof

VIDEODe politie protesteert vandaag op zeven plekken in de binnenstad van Den Haag tegen de te hoge werkdruk. Met de actie willen de agenten duidelijk maken dat ze vaak niet meer aan belangrijk werk toekomen. Zo'n tweehonderd dienders rondom het Binnenhof waarschuwen passanten dat het 'minder veilig' is in de stad nu de agenten hun werk stil leggen.