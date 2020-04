Aglaia (49) ging bijna dood na meerdere wespensteken: ‘Nu hol ik er achteraan’

Het ging bijna helemaal mis op die vakantie in Oostenrijk. En dat lag niet aan haar toenmalige vriend, maar aan de ontmoeting met een Europese hoornaar. Een exemplaar van de grootste wespensoort die je op dit continent kunt treffen, had zich op haar borstkas vastgezet. Tevergeefs probeerde Aglaia Bouma het insect van zich af te slaan. Zes keer werd ze gestoken. Ze verloor haar bewustzijn en werd wakker in het ziekenhuis, waar de arts haar verzekerde dat ze daar niet vijf minuten later binnengebracht had moeten worden.