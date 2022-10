Agressieve automobilist die tijdens nieuwjaarsnacht feestganger overreed moet de cel in

Column De keuze tussen a. zweepsla­gen, b. stenigen, c. doden met een zwaard

Er zijn nauwelijks foto’s te vinden van Soner Atasoy, de voormalig directeur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in 020. Dat valt op en geeft te denken. Soner deed in 020 zijn best om een islamitische school te openen. Dat lukte in 2019, totdat burgemeester Femke Halsema verklapte dat zij informatie van de AIVD had gekregen: Soner Atasoy was van plan een salafistische school te stichten.

