‘Ah, maar eh! Iets nietszeggenders bestaat er niet’

update Vestia vraagt corpora­ties opnieuw om hulp: mogelijk huurverho­ging

10 oktober Vestia moet opnieuw aankloppen bij andere woningcorporaties voor hulp. Het concern komt 180 miljoen euro tekort voor het nakomen van afspraken over bijvoorbeeld het opkalefateren van sociale huurwoningen in Rotterdam, Den Haag en Delft. Huurders in deze steden krijgen daarom mogelijk te maken met een extra huurverhoging.