AH Sportfestijn in Zuiderpark afgelast door regenval

Van een sportterrein is niets meer over: overal liggen grote waterplassen, waardoor het niet veilig is om daar te sporten. ,,In de vroege ochtend is nog met man en macht geprobeerd om het water weg te pompen, maar helaas zonder gewenst resultaat. Op zulke momenten staat de veiligheid van de bezoekers altijd voorop. Dit is ontzettend balen’’, zo meldt de organisatie over het afgelasten van het sportfestival.