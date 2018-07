AH XL gooit 'honderden kilo's' eten weg door koelstoring

Vriend reality­ster Barbie: Ze is door twee maffe profiteurs gedrogeerd

20:42 De Haagse realityster Samantha de Jong (28), die dinsdagochtend in verwarde toestand uit het raam van haar woning viel, is volgens haar vriend Jeffrey van der Meer de nacht voor het incident gedrogeerd door twee nog onbekende mannen. ,,Onderzoek in de afkickkliniek waar ze nu zit, heeft aangetoond dat er een verdovend middel in haar bloed zat'', aldus Van der Meer (32).