Ahmad krijgt celstraf en tbs voor brandstichting CBR in Rijswijk: ‘Al negen keer gezakt voor rijbewijs’

Uitspraak Ahmad zakte negen keer voor rijexamen en stak CBR in brand: ‘Geen celstraf, maar tbs met dwangver­ple­ging’

Ahmad B. is vandaag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor brandstichting in het gebouw van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk. De Hagenaar van Syrische afkomst zakte tot zijn frustratie al negen keer voor zijn rijbewijs en zou daarom motorbenzine in het gebouw hebben gegoten. Vervolgens stak hij de vloeistof in brand.

8 september