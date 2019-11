Ahmet (38) wil nog niet stoppen met voetballen bij HMSH: 'Ik voel me nog topfit'

De stromende regen doet niets af aan het plezier dat Ahmet Akbulut woensdagavond heeft in het trainen van de JO9 van HMSH, waar ook zijn zoon deel van uitmaakt. ,,Het is echt heel leuk om te doen. Het is allemaal nieuw voor die jongens en ze zijn gelukkig ook heel leergierig", zegt hij in de kantine van de club, die twee jaar geleden een doorstart maakte onder leiding van voorzitter Bülent Yüngül. Het ledenaantal van HMSH is in twee jaar tijd gegroeid als kool. Zo telt de club inmiddels twaalf jeugdteams en bestaat er zelfs een wachtlijst. ,,Er zijn te weinig velden om nog meer teams te laten voetballen. Waarom die kinderen naar ons komen? Ik denk dat het zeker te maken heeft met de prestaties van het eerste elftal. Wij zijn in twee jaar tijd van de vierde naar de tweede klasse gepromoveerd. Daarnaast word ik vaak gebeld door mensen die vragen of ik hun zoon wil trainen. Dat gaat natuurlijk niet. Ik houd mij alleen bezig met het team van mijn zoon."

Quote Mijn vrouw is er niet zo blij mee dat ik nog voetbal Akbulut

Akbulut was eigenlijk van plan om te stoppen met voetballen, maar toen hij twee seizoenen geleden werd gevraagd om naar HMSH te komen, ging hij na enig aandringen toch overstag en verlengde hij zijn voetbalcarrière. ,,Mijn vrouw is er niet zo blij mee dat ik nog voetbal. Alleen is de liefde voor de bal nog veel te groot. Ik voel me bovendien nog topfit. Doordat ik die jongens train, ben ik dit seizoen ook nog eens zesmaal per week op de club te vinden. Dat kan ze helemaal niet waarderen", zegt de eigenaar van een bakkerij.

Horten en stoten

De seizoensstart ging voor HMSH gepaard met horten en stoten. Het dieptepunt vormde het gestaakte bekerduel met Deltasport, vanwege een massale vechtpartij. Daardoor werd de club de eerste twee competitiewedstrijden stilgezet en dreigt HMSH vijf punten in mindering te krijgen. ,,Zolang als ik voetbal, had ik zoiets ergs nog nooit meegemaakt en ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Op camerabeelden is goed te zien hoe ernstig de spelers en trainer van Deltasport zich hebben misdragen. Ik probeerde nog zo veel mogelijk van onze jongens in toom te houden, maar dat lukte niet door de agressie van Deltasport. Ik kreeg nog een stoel tegen mijn arm aangegooid. Ik zou het zeer onrechtvaardig vinden als wij inderdaad vijf punten moeten inleveren."

Quote De voorbije twee seizoenen schoot ik ze er vrij gemakke­lijk in Akbulut

De 4-1 overwinning op Teylingen was niet alleen de tweede seizoens-overwinning voor HMSH, maar ook de eerste wedstrijd waarin Akbulut het vijandelijke doel vond. ,,De voorbije twee seizoenen schoot ik ze er vrij gemakkelijk in. In de tweede klasse spelen we tegen slimmere tegenstanders. Daar moet ik weer aan wennen. Al vind ik de huidige tweede klasse er niet sterker op geworden in vergelijking met een paar jaar terug."