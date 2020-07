Ahmet verovert achterstandswijken met ‘kinderviolen’: ‘Ik heb een missie en daar brengt niemand mij vanaf’

Als je succesvolle muzikanten ernaar vraagt weten ze zich bijna allemaal wel iemand te herinneren die ooit, in hun jeugd, het beslissende duwtje in de goede richting gaf. Ahmet Gür knikt geestdriftig. Want bij hem sloeg de vonk al heel vroeg over. ,,Mijn ouders speelden geen instrument. Er lag geen viool in mijn wieg. Maar op mijn eerste verjaardag kwam een Turkse vioollerares bij ons thuis een stukje spelen. Mijn moeder heeft me later verteld dat mijn ogen meteen twee keer zo groot werden. Ik begon spontaan met de muziek mee te bewegen.’’