'Airbagdief' aangehouden in Leidschendam

De man hield zich vannacht verdacht op bij auto's in de buurt van het Brederode in Leidschendam. Toen de politie even hoogte kwam nemen, ging de man ervandoor. Agenten zetten de achtervolging in. De verdachte werd aangehouden nadat hij een doodlopende weg inrende en zich tevergeefs nog probeerde te verstoppen in bosjes.