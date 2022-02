Airbnb-hulpmiddel bij registratieplicht vakantieadressen nu ook in Den Haag

Cocaïne ter waarde van 157 miljoen euro onder­schept in koelcontai­ner vol mango's

In het Westlandse Poeldijk is donderdagmorgen 2100 kilo cocaïne aangetroffen in een koelcontainer. Volgens het OM wordt de straatwaarde geschat op zo’n 157 miljoen euro. De grote hoeveelheid drugs zat verstopt in grote balen tussen een flinke lading mango’s.

