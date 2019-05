Airbnb is opvang voor de beter gesitueerde vluchteling

Wie het heeft besloten? Ik zou het graag weten. Het moet een groep mensen zijn geweest. Zulke domme beslissingen worden alleen genomen in een groep. Waarschijnlijk is het dezelfde groep ambtenaren die zich heeft laten ringeloren door de makers van die lichtgevende reclamezuilen in de stad. Walgelijk. Even walgelijk is de beslissing om, als enige grote stad van Nederland, geen limiet te stellen aan het aantal Airbnb-overnachtingen. Gevolg: duizend woningen in onze stad worden onttrokken aan het woonaanbod omdat leperds er een paar centen mee willen verdienen.



Met name huizen in de veelgezochte categorie van drie tot vier ton worden liever verhuurd dan verkocht. Hiermee gooit Airbnb - een flink handje geholpen door de gemeente - zand in een motor die toch al niet zo gesmeerd loopt: die van de Haagse woningmarkt. Het gaat overigens niet om een paar rotcenten, we tellen al gauw tienduizend euro per jaar aan inkomsten voor de verhuurder.



Er is wel een lichtpuntje. Het soort toeristen dat we krijgen, is van betere kwaliteit dan dat in Amsterdam blijft hangen. Maar dan nog zijn het vrekkige gribussen. Airbnb is feitelijk opvang voor de beter gesitueerde vluchteling. Mensen die te gierig zijn om een hotel te betalen, maar wel op reis willen.



Wij krijgen echter de families en hoogopgeleide toeristen op bezoek. Relatief zijn dat ‘big spenders’. De vraag is of dit economische voordeeltje opweegt tegen het onttrekken van woningen aan je eigen bevolking. Het antwoord daarop in het IJspaleis is volmondig ja. Anders hadden de verantwoordelijke ambtenaren het nooit zo ver laten komen. Zonder nieuwe regelgeving zal het aantal Airbnb-woningen scherp blijven stijgen. De organisatie achter de goedkope overnachtingen zal het aan de reet roesten. De bazen van Airbnb zitten in San Francisco en ontvangen een contante stroom aan geld: tien procent van iedere gast die een bed boekt en nog eens drie procent van de verhuurder. Miljoenen keren per maand. Massa is kassa. De rest boeit niet.



Wil je meer columns van Sjaak Bral lezen? Dat kan hier!



Elke ochtend het nieuws uit de regio in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Den Haag, Delft, Westland of Zoetermeer!