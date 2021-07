Airbnb mag weer in Den Haag, maar niet te vaak: boete kan hoog oplopen

Het liep de spuigaten uit met de vakantieverhuur in Den Haag. Zoals in veel populaire steden het geval was, zetten steeds meer mensen hun huis of een kamer te huur. Via platforms als bijvoorbeeld Airbnb zijn duizenden euro's per maand te verdienen. ,,We zagen het echt heel snel toenemen de afgelopen jaren’’, zegt wonen-wethouder Martijn Balster. ,,Het kwam overgewaaid vanuit Amsterdam waar het eerder echt grote vormen aannam.”