Airbnb voor campers en caravans: ‘Anders staan ze maar stof te verzamelen’

Hoe cow­boy-investeer­ders deze wijk verpesten: ‘De verkame­ring, vaak illegaal, veroor­zaakt ellende’

22 april Particuliere investeerders kochten vorig jaar 40 (!) procent van alle te koop aangeboden huizen in Den Haag, vaak om ze voor veel geld te verhuren. In een tijd van woningnood betekent dat nóg hogere huizenprijzen en verdere overbewoning in de volkswijken: ,,Op elke hoek staan fout geparkeerde auto’s”