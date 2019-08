Airco voor dierenopvang Het Knagertje na dood veertig knaagdieren

Update/ video Man overleden in daklozenop­vang in Den Haag, misdrijf uitgeslo­ten

12:21 In de opvang voor daklozen van de Kesslerstichting aan de Zamenhofstraat in Den Haag is vannacht een man overleden. In eerste instantie dacht de politie dat de man omkwam bij een steekpartij, maar uit onderzoek bleek dat van een misdrijf geen sprake was.