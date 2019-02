Ajax-supporters aangekomen in Den Haag, ADO-fans vastgehouden op Malieveld

De wedstrijd ADO Den Haag - Ajax is rond het middaguur in het Haagse Car Jeans Stadion afgetrapt. De politie en Mobiele Eenheid (ME) zijn bij het stadion en in de stad in grote getale aanwezig. AD-verslaggever Bart Lelieveld is op het Malieveld en twittert live over de gebeurtenissen.

Aanhouding op Malieveld

Op het Malieveld is zojuist een persoon aangehouden. De sfeer wordt grimmiger, meldt de politie. De ADO-fans worden op het Malieveld door de ME omsingeld, de supporters van Ajax zijn uitgeweken naar het terrein van het Internationaal Strafhof aan de Van Alkemadelaan.

Demonstratie van Malieveld naar Strafhof verplaatst

Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, heeft zojuist bepaald dat de demonstratie van de Ajacieden op het grasveld niet door kan gaan. De Ajax-fans mogen wel demonstreren bij het Internationaal Strafhof.

ADO-fans in de stad

De politie is de hele dag al extra alert op de ADO-supporters in het centrum. Circa honderd ADO-fans verzamelden zich vanochtend al op het Plein. ,,We zijn met ze in gesprek gegaan met de vraag wat ze kwamen doen en wat hun plannen waren”, aldus een woordvoerder van de politie.



Op het Malieveld was wat gedoe om de term ‘ADO-supporters'. Het zijn in ieder geval ‘fans’ van ADO, twittert calamiteitensite Regio15.

De aanhangers van Ajax, die op het grasveld komen demonstreren, zijn nog onderweg. Vijf supportersbussen met circa 250 fans hebben zich bij de gemeente aangemeld.

Zo’n 75 ADO-fans hebben zich al wel op het Malieveld verzameld. Er wordt bekeken of de demonstratie door kan gaan, meldt calamiteitensite District8.

Volledig scherm De eerste voetbalsupporters hebben zich verzameld op het Malieveld in Den Haag. © Regio15

De politie begeleidt de bussen met supporters uit Amsterdam met als resultaat een lege A4.

De wedstrijd ADO - Ajax is ondertussen enkele kilometers verderop begonnen. Daar is het na een klein half uur nog 0-0.

En na 36 minuten speeltijd is het 1-0 voor ADO dankzij een doelpunt van Abdenasser “Nasser” El Khayati. Gejuich klinkt op het Malieveld.

Ajacieden Donny Van der Beek en Dušan Tadić maken daar echter voor rust nog 1-2 van. De politie op het Malieveld houdt de groep ADO-fans op in verband met de openbare orde.

Nachtelijke ontmoeting bij ADO-stadion

Volledig scherm Een groep ‘personen’ heeft zich vannacht verzameld bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. © Regio15 Meerdere voetbalsupporters verzamelden zich vannacht al bij het Cars Jeans Stadion langs de A12. De politie wilde niet bevestigen dat het om aanhangers van Ajax dan wel ADO ging. Mogelijk hadden supporters van beide clubs bij het stadion afgesproken.



De politie kreeg omstreeks 2.00 uur 'signalen’ dat supporters onderweg waren naar het voetbalstadion. Bij en rondom het stadion werden inderdaad meerdere personen in auto's aangetroffen. De politie heeft hun identiteit vastgesteld. ,,Er zijn geen strafbare feiten gepleegd, daarom is niemand gearresteerd’’, laat een politiewoordvoerder weten.



Naast meerdere politie-eenheden kwam ook de hondenbrigade ter plaatse. Op diverse strategische locaties stonden politiewagens te posten en auto's in de omgeving werden preventief gecontroleerd.

De politie is dit weekend extra alert, omdat vandaag om 12.15 uur de eredivisiewedstrijd ADO - Ajax in het stadion wordt gespeeld. Er morgen opnieuw geen Ajax-supporters in het stadion aanwezig zijn. Ajax-fans protesteren daarom vanmiddag op het Malieveld in het centrum van Den Haag.

Eerder deze week hebben ADO-supporters een spoor van bekladdingen met groen en gele verf achtergelaten in Amsterdam. Bekijk hieronder de beelden: