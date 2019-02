Ajax-supporters verzamelen zich op Malieveld voor demonstratie

LIVE | Jubilaris Aaron Meijers tegen Ajax in Top 10 van ADO-spe­lers

11:58 • ADO won geen van de laatste vijftien eredivisie-ontmoetingen met Ajax (G5, V10 – thuis & uit) en kwam in negen van deze duels niet tot scoren. • Ajax staat voor het eerst sinds mei 2009 op opeenvolgende nederlagen in uitduels in de eredivisie en kan voor het eerst sinds november 2005 drie keer op rij een uitwedstrijd in de competitie verliezen. • Jeroen Manschot is de arbiter.