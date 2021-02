Ajax wint rechtszaak: burgemeester had supporters niet mogen verbieden naar ADO Den Haag te komen

De Ajax-aanhang had destijds goede hoop dat ze voor het eerst sinds 2006 weer voet in het stadion van de Haagse eredivisionist mocht zetten. Pauline Krikke, destijds burgemeester van Den Haag, zette daar een streep door. Een belangrijke reden daarvoor was volgens haar dat er bij ADO te weinig draagvlak zou zijn om de Amsterdammers weer toe te laten.

Quote Dit vonnis bevestigt dat het een besluit van de burgemees­ter is en niet van de thuisspe­len­de club of uitsuppor­ters worden toegelaten Ajax

Ajax ging hiertegen in beroep, omdat die vindt dat het niet aan de andere club is om te beoordelen of fans wel of niet welkom zijn. ,,Dit vonnis bevestigt dat het een besluit van de burgemeester is en niet van de thuisspelende club of uitsupporters worden toegelaten”, schrijft de Amsterdamse club, die benadrukt het belangrijk te vinden dat de weg naar de rechter open ligt bij besluiten om de komst van uitsupporters te verbieden. ‘Dat is voor Ajax belangrijk, omdat de club er zich al geruime tijd hard voor maakt dat Ajacieden weer in het uitvak van ADO kunnen plaatsnemen.’

Procesbelang

De wedstrijd waar het allemaal om draait - die Ajax won met 1-5 - werd al ruim twee jaar geleden gespeeld, op 24 februari 2019. Desondanks is de club blij dat de rechter zich hier nu alsnog over uitgesproken heeft. ‘Weliswaar is deze wedstrijd al lang gespeeld, toch vindt de rechter dat Ajax wel degelijk een procesbelang heeft en wordt het bezwaar ontvankelijk verklaard.’

Tijdens de genoemde wedstrijd kwam een groep van ongeveer 250 Ajax-aanhangers naar het Malieveld om tijdens de wedstrijd te demonstreren. Ze werden daar opgewacht door een groep Hagenaars. De demonstratie werd daarop verplaatst naar het Internationale Strafhof aan de Oude Waalsdorperweg.

De gemeente laat weten dat de rechter onderschrijft dat er voor elke wedstrijd nog steeds een afweging gemaakt moet worden omtrent de veiligheid.Een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen laat weten: ,,De burgemeester van Den Haag is voorstander van de normalisatie met bezoek van uitsupporters in onderlinge duels tussen ADO Den Haag en Ajax. Op termijn betekent dat dat er wellicht weer supporters van de bezoekende club worden toegelaten, mits dat veilig kan. Hierover zijn beide clubs constructief in gesprek. Daarbij wordt uiteraard steeds opnieuw, op basis van de dan relevante feiten en omstandigheden, een afweging gemaakt.”

De gemeente beraadt zich over een eventueel beroep tegen de uitspraak.

