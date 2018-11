Ajaxsupporters ook dit jaar niet welkom bij ADO Den Haag

Het besluit is tot stand gekomen na uitvoerig en herhaaldelijk overleg met zowel politie als het Openbaar Ministerie, in afstemming met het college van burgemeester en wethouder, aldus de gemeente.

Burgemeester Krikke stelt groot voorstander te zijn van een normalisatie van de verhoudingen tussen de supporters van ADO Den Haag en Ajax. ,, Dat is vanaf het begin van mijn burgemeesterschap mijn inzet. Voetbal speel je met thuis- en uitsupporters. Het is doodzonde dat dit al twaalf jaar niet zo is bij wedstrijden tussen ADO en Ajax. Vanuit de intentie de stap naar normalisatie dit jaar te zetten, hebben we met de politie, ADO, Ajax, de KNVB en andere betrokkenen gekeken of en hoe we dit jaar weer Ajax-supporters kunnen toelaten in het ADO-stadion en ADO-supporters in de Johan Cruijff Arena.’'

In die gesprekken bleek de afgelopen maanden volgens haar dat het draagvlak bij de supporters van ADO beperkt is. ,,Zowel voor het bezoeken van de wedstrijd in Amsterdam als voor het ontvangen van Ajax-fans in Den Haag. Vanuit mijn verantwoordelijkheid heb ik steeds als basisvoorwaarde gesteld dat een veilig verloop van de wedstrijd mogelijk moet zijn zonder buitensporige maatregelen en extreme politie-inzet. Die voorwaarde heb ik niet voor niets gesteld. Een voetbalwedstrijd moet een voetbalfeest zijn. Niet alleen op, maar vooral ook buiten het veld. Dat vraagt vandaag de dag door het hele land al veel inzet van politieagenten, die er voor zorgen dat de supporters veilig van de wedstrijden kunnen genieten. Die politie-inzet is voor mij echter niet oneindig. Nog los van de capaciteitsproblemen bij de politie, zit er een grens aan wat ik maatschappelijk verantwoord vind voor het organiseren van een voetbalwedstrijd.’'

Voor een veilig verloop van wedstrijden met uitsupporters zou die inzet volgens Krikke neerkomen op buitensporig veel agenten, zeker in vergelijking met andere thuiswedstrijden.

,,In de afgelopen jaren zijn we er samen met ADO Den Haag en de supporters juist in geslaagd om het hoge aantal inzet-uren van de politie bij thuiswedstrijden drastisch terug te brengen. Ook dit is normalisatie. En deze lijn willen we onverkort vasthouden. Daarbij, als we die agenten inderdaad allemaal inzetten bij ADO-Ajax betekent dat simpelweg dat we minder politie-inzet zullen hebben in de wijken. Uiteindelijk is het aan mij om een besluit te nemen. En ik erken heel eerlijk: het is een razend ingewikkeld dilemma. Uiteindelijk heb ik besloten dat ADO-Ajax ook dit jaar zonder uitpubliek zal worden gespeeld. ADO Den Haag steunt dit besluit.’'

Twee zaken zijn voor de burgemeester doorslaggevend, stelt ze. ,,Het ontbreekt bij de supporters aan voldoende draagvlak. En ik kan én wil de veiligheid en openbare orde elders in de stad niet verwaarlozen ten faveure van het organiseren van één voetbalwedstrijd. Dat is aan de stad en de inwoners niet uit te leggen.’'

Daarbij speelt voor haar ook mee dat haar serieuze signalen bereiken vanuit de familietribune dat bezoekers daar thuisblijven als de Ajax-fans zouden komen, uit vrees voor wanordelijkheden tussen hardekernsupporters van ADO en Ajax.

,,Dat zou echt een stap terug zijn en dat is voor niemand acceptabel. De sfeer bij wedstrijden van ADO is tegenwoordig juist zoals je dat zou willen: een echte voetbalsfeer, waar ook ouders met kinderen en hele families met plezier naartoe komen. Dat houd ik graag zo.’'