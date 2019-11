Blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor deze rubriek wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week liep verslaggeefster Nicolette van der Werff met Akela voor de rubriek Blokje rond.

Als Akela (2) op me af komt, voeg ik me direct naar de ongeschreven hondenregels. Ik sta stil, staar onverschillig in de verte en houd m'n armen naar beneden. Akela maakt kennis door me te besnuffelen. Ik ben zwaar onder de indruk van deze prachtige wolvin. ,,En dan ken je haar nog niet eens", zegt haar tijdelijke baas die, binnen een week een band heeft met de kruising sarplaninac. Het hondenras uit de bergen tussen Kosovo en Macedonië is imponerend groot en mooi. De dieren zijn slim en zelfstandig. Ze hebben geen baas nodig die vertelt hoe ze een kudde tegen beren moeten beschermen. Want dat is sinds ruim duizend jaar hun taak.

Akela was behoorlijk overstuur van de lange reis die haar naar hier bracht. Ze had het in haar thuisland niet gered. Akela boezemt ontzag in, maar is niet raszuiver.

Wolventred

De eigenaresse van het asiel waar ze terechtkwam, vreesde dus voor haar toekomst. In Nederland krijgt Akela de kans op een goed en hondwaardig bestaan.

Tijdens ons blokje rond loopt Akela, in kalme wolventred, aan een lange lijn. Ze maakt gebruik van de meters vrijheid, maar meldt zich telkens weer bij ons. Eerst alleen bij haar baas, daarna ook bij mij. Ik voel me vereerd als ze halverwege onze wandeling haar warme stevige lijf tegen mijn benen duwt.

Akela maakt een stabiele indruk. Als achter een hoge schutting vuurwerk wordt afgestoken, kijkt ze op maar krimpt niet in elkaar. Katten, honden en fietsers worden genegeerd. Ze ruikt aan paaltjes en bosjes en zoekt onze blik regelmatig. Iedereen die we tegenkomen vindt haar mooi en er vallen complimentjes.

Akela is een schoonheid met een rare korte staart, maar dat komt regelmatig voor bij de sarplaninac. De stichting Wereldhonden is voor Akela op zoek naar een familie, of iemand alleen, die ervaring heeft met grote rassen. Het liefst mensen die geoefend zijn in berghonden en die weten dat strikte commando's en harde stemmen niet werken bij dit type hond. Er moet eerst een band zijn en dan zal dit vrouwtje door het vuur gaan voor haar baas.

Voor meer informatie over dit prachtdier belt u met Jose: 06 23826171.