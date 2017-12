Al 125 jaar een anker in de wijk

Sinterklaas maakt overuren en brengt vele bezoekjes aan scholen in de regio

12:30 Vanavond is het dan eindelijk zover: pakjesavond 2017. Sinds zijn aankomst in Nederland op 18 november heeft de Sint niet stilgezeten, aan vele plaatsen in de regio heeft hij al een bezoekje gebracht. Ook vandaag heeft de goedheiligman het er weer druk mee, voornamelijk door de vele bezoekjes die hij aan scholen bracht. Hier volgt een overzicht.