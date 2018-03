Al 2.000 verschillende plant- en diersoorten geteld in Hollandse Duinen

Het is de bedoeling dat dit jaar maar liefst 5.000 soorten in het uitgestrekte gebied worden gevonden. Begin deze week werd de 2.000ste soort ingevoerd via de website waarneming.nl. Het is de holwortel (foto). Deze plant bloeit vaak al in maart en heeft paarse of witte bloemen. De naam holwortel slaat op de knol van de plant, die is hol. De holwortel werd gespot in het Panbos in Katwijk én in Berkheide; een 1700 hectare groot duingebied tussen Scheveningen en Katwijk. Het ‘5.000 -soortenjaar’ is een initiatief van Staatsbosbeheer, duinwaterbedrijf Dunea en EIS kenniscentrum insecten. Het moet de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen (200 vierkante kilometer groot) in kaart brengen.