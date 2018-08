Al 280 mensen melden zich om kwetsbare kinderen te steunen

Met de campagne roept de instelling inwoners uit de Haagse regio op 'om kwetsbare kinderen te helpen'. Het gaat om een aanvulling op de professionele zorg. ,,De vrijwilligers bieden bijvoorbeeld ontspanning of een luisterend oor in lastige situaties'', zegt een persvoorlichter van Jeugdformaat.

Vrijwilligers kunnen kiezen of ze één keer, af en toe of regelmatig iets willen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld 'hun talent delen' of een kind een keer meenemen naar een bijzondere sport die ze zelf beoefenen.

Jeugdformaat is via de website Jijbent.org ook op zoek naar mensen bij wie een pleegkind in de vakantie of in het weekend mag logeren. Zo kunnen kinderen die het thuis moeilijk hebben even tot rust komen. Het gaat dan onder andere om kinderen van wie de ouders verslaafd of ziek zijn. Daarnaast zoekt de jeugdorganisatie in onze regio naar maatjes voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Jeugdformaat is actief in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Voorburg.

Behoefte

Aanleiding voor de campagne is de dringende behoefte aan meer vrijwillige hulp. Jeugdformaat stelt dat de maatschappij veel vraagt van kinderen en jongeren. De druk neemt toe. Als het thuis niet zo goed gaat en er sprake is van huiselijk geweld of ziekte, redt het kind het niet altijd. Vrijwilligers kunnen kinderen net dat steuntje bieden om het wél te redden. Met de wervingsactie 'Jij bent' benadrukt Jeugdformaat dat íedereen iets kan doen, ook als je weinig tijd hebt. Alle hulp is welkom: 'Van een klein tot een groot gebaar.'

Nieuw is dat je ook iets kunt doen als je geen pleegouder bent, benadrukt de persvoorlichter. ,,Daarvoor werken we samen met vrijwilligersorganisaties die bijvoorbeeld maatjesprojecten hebben.''

Met nu al 280 belangstellenden is de interesse in het initiatief groot. Mogelijk levert het ook extra pleegouders op. ,,We zien dat de stap naar pleegouderschap kleiner wordt, als je eerst maatje bent.''