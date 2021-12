Al 35 jaar een begrip in Moerwijk: ‘In deze tuin mag je vooral mens zijn’

Deelnemers krijgen persoonlijke aandacht tijdens het werken in de tuin of kwekerij en kunnen meedoen aan kunstzinnige activiteiten. Het motto is ‘kwetsbaarheid is een kwaliteit’. Zowel bij het werk in de tuin als in de begeleiding van de deelnemers staat aandacht voor elkaar centraal. Er wordt gewerkt vanuit een antroposofische visie.