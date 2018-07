Al 63 aanklachten tegen gemeente over gebrek aan huishoudhulp

In april liepen er bij het gespecialiseerde bureau Jurist Wevers 50 zaken, nu zijn het er al 63. ,,En het einde is nog niet in zicht. Gisteren hebben zich weer twee nieuwe cliënten gemeld’’, aldus Kevin Wevers van het gelijknamige adviesbureau. Daarmee is Den Haag een koploper in Nederland.

Wevers verwacht dat die cliënten hun gelijk gaan halen, zeker nu een Haagse COPD-patiënte vorige maand gelijk kreeg van de rechter. De gemeente moet gaan onderzoeken of haar woning schoon is. Volgens de vrouw, die door haar longziekte te weinig energie heeft om de boel zelf op orde te houden, is het vies. ,,In al die andere zaken verwachten we dezelfde uitspraak, want de zaken zijn identiek.’’

Pakketaanpak

De klagers zeggen sinds vorig jaar drastisch gekort te zijn op de huishoudelijke hulp, sinds de gemeente geen uren meer toekent, maar ‘pakketten’. Een cliënt krijgt een goedkoper of een duurder pakket: lichtere of zwaardere zorg voor een vast bedrag, zonder hier een aantal uren aan te hangen. ,,De winstmarges in de thuiszorg zijn zo klein dat zorgaanbieders het in zo min mogelijk uren proberen te regelen. Dan verdienen ze meer’’, zegt Wevers.

De situatie leidt tot schrijnende gevallen: kwetsbare zieke mensen, die in stoffige huizen wonen waardoor hun klachten mogelijk kunnen verergeren.

Het begin is er nu, met het gelijk voor de COPD-patiënte. Al is er vermoedelijk nog een lange weg te gaan, want hoe bepaal je wat schoon is? Wevers: ,,Waarschijnlijk zegt de gemeente dat het er schoon uitziet en dan kunnen we weer van voren af aan beginnen.’’

Steekproeven

De gemeente laat weten het ‘belangrijk’ te vinden ‘dat mensen in een gezonde omgeving wonen’ en ‘dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft’. Om te toetsen of het huidige systeem werkt doet de gemeente regelmatig steekproeven. In het geval van de COPD-patiënt laat de gemeente door een onafhankelijke instantie onderzoeken ‘of de resultaten bij deze cliënt voldoende behaald zijn’.

Dinsdag staan er in Den Haag weer twee zaken op de rol. En eind augustus komt er opnieuw een thuishulp-zaak tegen de gemeente Den Haag voor de rechter.