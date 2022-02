Al die laadpalen en warmtepompen zorgen voor kopzorgen bij Stedin: ‘Te weinig technisch personeel’

Gezin kon jaren na gasexplo­sie eindelijk naar huis, toen ze wéér gas roken: ‘Geloof je toch niet?!’

Patrick en Ninoeska overleefden drie jaar geleden maar net een gasexplosie in Den Haag. Toen ze terugkeerden in hun herstelde huis roken ze weer gas. Bijna was het huis van het stel nóg een keer ontploft.

9 januari