Al heel veel afspraken voor coronaprik bij ADO-stadion: ‘Voor de lieve ouderen voor wie ik werk en voor mijn gezin’

Henk (91) wordt minstens 103: ‘Als die coronaprik er is, ga ik hem direct halen!’

11 januari Wat een jaar was 2020 voor Henk van der Beek. De bekende Delftenaar zag meer dokters dan in zijn hele leven ervoor, is elke avond blij als hij de dag fit is doorgekomen, en dan de vraag: hoe zal het morgen gaan? Nog los van dat virus, met al zijn eenzaamheid en beperkingen. ,,Het was een waardeloos jaar. Maar we gaan door!”