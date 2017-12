Al meer dan 2 ton opgehaald om Ivo's leven te redden

De jonge Hagenaar dacht een paar jaar geleden van niet-agressieve bloedkanker af te zijn, toen dit jaar de non-hodgkin lymfoom in een agressieve vorm terugkeerde. In Nederland bleek dat hij niet geholpen kon worden, maar in Seattle gaven artsen hem een goede overlevingskans dankzij een nieuwe therapie - de zogenaamde CAR T-Cell therapie. En die is niet goedkoop: om Ivo te laten beginnen moet er 400.000 euro worden opgehaald. Het geld moet er snel komen ook: op 8 januari vliegt het stel met hun 5 maanden oude zoontje naar de Amerikaanse stad en start Ivo de therapie.



Anne-Marij, de vrouw van Ivo, is daarom een inzamelingsactie gestart om haar man naar de Amerikaanse stad te krijgen. Vandaag staat de teller om 238.000 euro: nog 162.000 euro te gaan. De familie Visser is dan ook dolblij met de donaties en lieve steunbetuigingen die ze de afgelopen dagen heeft ontvangen. ,,Wat een week! We hebben met z’n allen inmiddels al meer dan €200.000 bij elkaar verzameld! Wauw, we waarderen het echt enorm. Ook heel fijn om te zien hoe ons verhaal op alle mogelijke plekken en manieren wordt gedeeld!'' schrijft Anne-Marij namens Ivo op de website van de inzamelingsactie.