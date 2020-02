Al onze politici zitten straks meteen met een been in het buitenland

De Apenrots is de bijnaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wie het gebouw ziet begrijpt de naam, al is het geeneens een blij dorp. Eigenlijk is het best fijn dat het politieke bedrijf er naartoe verhuist: al onze politici zitten meteen met een been in het buitenland. Voeg daarbij de wetenschap dat er onder het gebouw een grote atoomkelder is en zie, niets weerhoudt ons ervan ze definitief op te sluiten. In ieder geval tot het Binnenhof weer opent.