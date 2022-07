Al tien jaar lang draait De Nijkamphoeve alleen op vrijwilligers: ‘Mensen leven hier op’

Poll Konijn of puppy? Op tuinpad gevonden diertje zorgt voor veel discussie

Een babydiertje dat moederziel alleen op een tuinpad werd gevonden heeft voor veel discussie gezorgd. Het ging volgens de vindster, de Dierenambulance, de Dierenbescherming en Dierencentrum De Mère om een puppy, maar volgens veel reacties op sociale media is dit absoluut niet waar. Wat het beestje ook was, het is inmiddels overleden.

15 juli