Al twee dagen politie bij Haags stadhuis na bedreiging: ‘We weten wie het is’

De politie was dinsdagochtend al met veel agenten in zware vesten bij het stadhuis aanwezig. De woordvoerder sprak toen van een verdachte situatie, inmiddels is bekendgemaakt dat het om een bedreiging gaat. ,,Alle ingangen zijn afgesloten en alleen de hoofdingang is open”, meldt calamiteitensite Regio15. ,,Bij de hoofdingang staan agenten en een politiewagen. De beveiliging is erg opgeschroefd.”



De politie kan niet zeggen om wat voor bedreiging het gaat en of deze aan een specifiek persoon is gericht, maar zegt wel de identiteit van de verdachte te kennen. ,,We weten wie het is.”